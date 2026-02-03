مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 0
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

منصب جديد لـ أيمن حفني في الزمالك

كتب : هند عواد

08:56 م 03/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أيمن حفني (3)
  • عرض 6 صورة
    أيمن حفني (2)
  • عرض 6 صورة
    أيمن حفني (5)
  • عرض 6 صورة
    أيمن حفني (6)
  • عرض 6 صورة
    أيمن حفني (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، قرار إدارة قطاعات كرة القدم بتعيين أيمن حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية بمقر القلعة البيضاء.

وذكر بيان الزمالك، أن هذا القرار وفقًا للاستراتيجية الموضوعة، بالاستفادة من نجوم الزمالك السابقين في قطاعات الكرة المختلفة.

وأضاف: "وتعلن إدارة قطاعات الكرة، عن سعيها لاستضافة نجوم النادي السابقين والحاليين، داخل الأكاديمية الرئيسية، خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لتحفيز اللاعبين ونقل الخبرات لهم، ضمن الخطة الموضوعة للاستفادة من أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديمية، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين".

اقرأ أيضًا:

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي

أصغر حكم في أمم أفريقيا.. من هو عبدول ميفيري المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو؟

مالك تشيلسي ضمنهم.. من الشخصيات الرياضية المذكورة في ملف إبستين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجلس إدارة نادي الزمالك أيمن حفني مدير فني لأكاديمية الزمالك منصب جديد لأيمن حفني بالزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
العربية: مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بجنوب ليبيا
شئون عربية و دولية

العربية: مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بجنوب ليبيا
ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد