منصب جديد لـ أيمن حفني في الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، قرار إدارة قطاعات كرة القدم بتعيين أيمن حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية بمقر القلعة البيضاء.

وذكر بيان الزمالك، أن هذا القرار وفقًا للاستراتيجية الموضوعة، بالاستفادة من نجوم الزمالك السابقين في قطاعات الكرة المختلفة.

وأضاف: "وتعلن إدارة قطاعات الكرة، عن سعيها لاستضافة نجوم النادي السابقين والحاليين، داخل الأكاديمية الرئيسية، خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لتحفيز اللاعبين ونقل الخبرات لهم، ضمن الخطة الموضوعة للاستفادة من أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديمية، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين".

