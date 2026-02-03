مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع البنك في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

10:34 م 03/02/2026 تعديل في 11:12 م
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي
    أشرف بن شرقي من مباراة البنك الأهلي (2)
    أشرف بن شرقي من مباراة البنك الأهلي (3)
    أحمد عيد من مباراة البنك الأهلي

يلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت الموافق 7 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع البنك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب حسين آيت أحمد معقل شبيبة القبائل.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يدخل شبيبة القبائل المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وقد تعادل النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

