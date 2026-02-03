"شعبة الذهب": المصريون اشتروا 45 طنًا من المعدن الأصفر خلال 2025

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتجاه البنوك لتعزيز احتياطياتها من الذهب وتخزينه يُعد ممارسة اقتصادية طبيعية، موضحًا أن المعدن الأصفر يظل أحد أهم أدوات التحوط الاستراتيجي والأصول الآمنة التي تُحفظ داخل خزائن المصارف.

وأضاف "ميلاد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والثبات، محذرًا من مخاطر المضاربة السريعة في البورصات العالمية.

وشدد على ضرورة كبح جماح أنشطة المضاربين الساعين وراء الأرباح اللحظية، لما تشكله من تهديد لاستقرار السوق المحلي، مؤكدًا أن الشعبة تشجع الادخار طويل الأجل كونه الوسيلة الأضمن للحفاظ على قيمة المدخرات.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن هناك فروقًا في التداول بين السبائك والمشغولات؛ إذ أشار إلى أن إنتاج السبائك أقل، كما أنها تواجه بعض التحديات الضريبية التي قد تؤثر على ربحيتها المباشرة مقارنة بالمشغولات الذهبية.



ولفت إلى أن قيمة الذهب تتضاعف بمرور الزمن بينما تظل تكلفة "المصنعية" ثابتة تقريبًا، مؤكدًا أن الاستثمار في المشغولات يعتمد على العائد المحقق للجرام الواحد بغض النظر عن حجم رأس المال .



وكشف "ميلاد" رقمًا لافتًا وهو أن إجمالي ما اشتراه المصريون من الذهب في عام 2025 بلغ نحو 45 طنًا، ما يؤكد استمرار ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن في مواجهة التقلبات.



وأشار هاني ميلاد، إلى أن سعر عيار 21 سجل 6700 جنيه، والجنيه الذهب وصل لـ 54 ألف جنيه، موجهًا نصيحته للمواطنين بتنويع محافظهم الاستثمارية بين الذهب والعقارات لتقليل المخاطر وضمان أفضل عائد استثماري.



