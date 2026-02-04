قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة وضعت خطة دعوية وخدمية شاملة لشهر رمضان المبارك، ترتكز على بناء "المناعة الفكرية" وتجديد لغة الخطاب الديني، مشيرًا إلى الاعتماد على الكفاءات العلمية واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للتواصل مع الجمهور.

وأضاف رسلان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة ستُحدث نقلة نوعية في "الملتقى الفكري" بمسجد سيدنا الحسين، حيث سيُقدَّم لأول مرة بنظام "البودكاست" لاستضافة نخبة من المفكرين والعلماء، بهدف عصرنة الفكر الديني وجذب فئة الشباب بأساليب تناسب العصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن صلاة التراويح ستُقام في كافة المساجد بمختلف التجمعات السكانية، لافتًا إلى تجهيز 9719 مسجدًا لاستقبال المصلين في صلاة التهجد، بالإضافة إلى تخصيص 4812 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لخدمة جميع المحافظات.

وذكر أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالبعد الاجتماعي، حيث ستشرف على 269 "مائدة رحمن" ملحقة بالمساجد الكبرى كجزء من التراث المصري في التكافل، مؤكدًا وجود نشاط دعوي موجه للأطفال يومي الأحد والأربعاء بعد صلاة العصر لترسيخ القيم السمحة في نفوسهم.

وأكد أن الملتقى الفكري هو بمثابة "سنة مصرية" ممتدة عبر العقود، وأن الوزارة تسعى دائمًا لتطوير أدواته لضمان وصول الرسالة الدينية الصحيحة.

وأشار إلى أن الهدف الأسمى من هذه الجهود هو تحقيق الأمن الفكري في المجتمع وتطوير مهارات القائمين على العملية الدعوية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن خلال الشهر الفضيل.