قال المهندس وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، إن الجيل الجديد من الهواتف الذكية يعتمد بشكل كلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه البرامج المتطورة تتطلب اتصالاً مستمرًا ودائمًا بالشبكة، مما يؤدي إلى استهلاك كبير ومفاجئ لسعة الإنترنت (الباقة) الخاصة بالمستخدمين.

وأضاف "بدوي" خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور"، أن عمليات تحديث البرامج والأنظمة التي تتم بشكل دوري تمثل عبئًا إضافيًا على سعة البيانات، إذ تحتاج هذه التحديثات إلى قدر محدد من سرعة وحجم الإنترنت لضمان عمل الهاتف بكفاءة، وهو ما قد لا ينتبه إليه الكثير من المواطنين.

وأوضح عضو مجلس بحوث الاتصالات، أن استنزاف "باقة الإنترنت" دون علم المستخدم يعود في المقام الأول إلى "التحديثات التلقائية" للتطبيقات وأنظمة التشغيل، فضلاً عن استمرار عمل الألعاب والتطبيقات الثقيلة في خلفية الجهاز، مشيرًا إلى أن الهاتف يقوم بعمليات تبادل بيانات معقدة حتى في أوقات عدم الاستخدام الفعلي.

ووجه المهندس وائل بدوي، نصيحةً للمستخدمين قائلًا: إن عليهم مراجعة إعدادات هواتفهم بدقة، ووقف خاصية التحديث التلقائي عبر بيانات الهاتف، لتجنب نفاد الباقة سريعًا نتيجة المهام التي يؤديها الذكاء الاصطناعي والتطبيقات في الخلفية دون ملاحظة مباشرة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب

بقرار كامل الوزير.. 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد بمناسبة رمضان