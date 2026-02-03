ملخص مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري

تعديل في 10:07 م

08:01 م 03/02/2026 تعديل في 10:07 م

منصب جديد لـ أيمن حفني في الزمالك

فيديو هدف تريزيجيه في مرمى البنك الأهلي بالدوري المصري

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع البنك في الدوري المصري

بعد تعادل النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

إعادة الألبوم

تابعنا على

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره البنك، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري

التشكيل الرسمي للأهلي أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - ياسين مرعى - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان.

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام الأهلي

حراسة المرمى: البلعوطي.

خط الدفاع: دويدار - الجزار - داو - يعقوبو.

خط الوسط: سيمبوري - مدبولي - رضا.

خط الهجوم: بوشامة - أوفا - شلبي.

تفاصيل مباراة الاهلي والبنك

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: تسديدة قوية من تريزيجيه تأتي بجانب القائم.

الدقيقة 11: هدف مصطفي شلبي من تسديدة قوية.

الدقيقة 20: تسديدة قوية من مروان عطية يتصدي لها الدفاع.

الدقيقة 28: إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية.

الدقيقة 29: تبديل اضطراري نزول حسين الشحات وخروج زيزو للإصابة.

الدقيقة 40: تسديدة قوية من تريزيجيه تأتي بجانب القائم.

الدقيقة 44: أنذار للاعب أحمد عيد لاعب الأهلي بسبب التدخل العنيف على لاعب البنك.

الدقيقة 45: احتساب حكم المباراة 3 دقائق بدل من الضائع.

الدقيقة 48: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: انطلاق بداية الشوط الثاني.

الدقيقة46: تبديل للبنك الأهلي خروج بوشامة ونزول محمد إبراهيم.

الدقيقة 50: تسديدة خطيرة من مصطفى شلبي بجانب مرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 58: تسديدة رائعة من تريزيجيه ولكن بجانب مرمى البنك الأهلي.

الدقيقة 61: مطالبة لاعبي البنك الأهلي لركلة جزاء.

الدقيقة 65: تبديل للنادي الأهلي نزول يلسين كامويش وخروج كوكا.

الدقيقة 66: تبديل للنادي الأهلي نزول محمد هاني وخروج أحمد عيد.

الدقيقة 66: تبديل للنادي الأهلي نزول أليو ديانج وخروج مروان عطية.

الدقيقة 73: تبديل لنادي البنك الأهلي نزول ياو أنور وخروج أحمد مدبولي.

الدقيقة 75: إنذار للاعب البنك الأهلي ياو أنور بسبب تدخله العنيف على حسين الشحات.

الدقيقة 77: إنذار على أوفا لاعب البنك الأهلي بسبب المشادة مع حسين الشحات.

الدقيقة 77: إنذار على حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب المشادة مع أوفا.

الدقيقة 78: تسديدة قوية من تريزيجيه يتصدي لها البلعوطي.

الدقيقة 80: تريزيجيه يسجل هدف التعادل للنادي الأهلي.

الدقيقة 84: تسديدة قوية من كامويش لكن تأتي بجانب مرمى البنك.

الدقيقة 88: إنذار لحارس مرمى البنك الأهلي بسبب ضياع الوقت.

الدقيقة 89: تبديل للبنج الأهلي خروج مصطفى شلبي ونزول أحمد النادري.

الدقيقة 90: تبديل للنادي الأهلي نزول طاهر محمد طاهر وخروج مروان عثمان.

الدقيقة 90: احتساب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 95: انتهاء المباراة.