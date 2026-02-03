إعلان

وكيل "دينية النواب" يُشيد بدور مصر في إعادة تشغيل معبر رفح من الجانبين

كتب- عمرو صالح:

02:00 ص 03/02/2026

النائب زكريا حسان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالجهود المصرية المتواصلة التي أدت إلى فتح معبر رفح البري أمام الحركة من الجانبين، بالتنسيق الكامل مع الجانب الأمريكي، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية لتسريع الإغاثة الإنسانية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة.

وقال "حسان"، إن إعادة تشغيل المعبر على أرض الواقع هو ثمرة العمل الدبلوماسي والسياسي المكثف الذي تقوده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضع حماية الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية على رأس أولوياته، مضيفا: "نجاح هذه المبادرة يعكس الثقة الدولية الواسعة بالدور المصري كشريك فاعل وحاسم في إدارة القضايا الإنسانية والأمنية المعقدة".

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن مصر تواصل جهودها مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة شاملة تمنع تجدد العمليات العسكرية وتحمي المدنيين، مؤكدًا أن الاستراتيجية المصرية تتضمن مسارين متوازيين: أحدهما عاجل للإغاثة الإنسانية، والآخر سياسي لإرساء أفق لحل شامل وعادل للأزمة.

وأكد حسان على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب اهتمام الشعب والقيادة المصرية، مشيدًا بما تقدمه الدولة من دعم شامل سياسيًا ودبلوماسيًا وإغاثيًا وميدانيًا، بما في ذلك استقبال وعلاج آلاف الحالات المرضية والجرحى من غزة.

اقرأ أيضًا
طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب زكريا حسان معبر رفح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
كيف تؤثر قلة النوم على صحة الدماغ؟
نصائح طبية

كيف تؤثر قلة النوم على صحة الدماغ؟
"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب
أخبار مصر

"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب
رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027