وكيل "دينية النواب" يُشيد بدور مصر في إعادة تشغيل معبر رفح من الجانبين

أشاد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالجهود المصرية المتواصلة التي أدت إلى فتح معبر رفح البري أمام الحركة من الجانبين، بالتنسيق الكامل مع الجانب الأمريكي، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية لتسريع الإغاثة الإنسانية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة.

وقال "حسان"، إن إعادة تشغيل المعبر على أرض الواقع هو ثمرة العمل الدبلوماسي والسياسي المكثف الذي تقوده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضع حماية الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية على رأس أولوياته، مضيفا: "نجاح هذه المبادرة يعكس الثقة الدولية الواسعة بالدور المصري كشريك فاعل وحاسم في إدارة القضايا الإنسانية والأمنية المعقدة".

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن مصر تواصل جهودها مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة شاملة تمنع تجدد العمليات العسكرية وتحمي المدنيين، مؤكدًا أن الاستراتيجية المصرية تتضمن مسارين متوازيين: أحدهما عاجل للإغاثة الإنسانية، والآخر سياسي لإرساء أفق لحل شامل وعادل للأزمة.

وأكد حسان على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب اهتمام الشعب والقيادة المصرية، مشيدًا بما تقدمه الدولة من دعم شامل سياسيًا ودبلوماسيًا وإغاثيًا وميدانيًا، بما في ذلك استقبال وعلاج آلاف الحالات المرضية والجرحى من غزة.

