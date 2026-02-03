ترامب: للمرة الأولى أقول حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا يسير "بشكل جيد للغاية".

أضاف الرئيس الأمريكي مجيبا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة للغاية مع أوكرانيا وروسيا، هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذا".

وتؤكد موسكو، أن أي مقترحات تطرح لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا يمكن التعامل معها بمعزل عن أهداف ومهام "العملية العسكرية الخاصة"، مشددة على أن دراسة هذه المقترحات ستتم من حيث مدى قبولها من الجانب الروسي وتوافقها مع المصالح الأمنية والجيوسياسية لروسيا.

وجاء هذا الموقف في رد وزارة الخارجية الروسية على أسئلة وسائل الإعلام قبيل المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سيرغي لافروف حول نتائج نشاط الدبلوماسية الروسية في عام 2025.

وأشارت الخارجية الروسية إلى إعلان فلاديمير زيلينسكي، في 12 يناير، عن إرسال مقترحات جديدة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن كييف لا تزال تسعى إلى إظهار روسيا بمظهر الطرف المعرقل للمسار التفاوضي.

في هذا السياق، أكدت موسكو أنها ستواصل كشف ما وصفته بـ"الحيل والأساليب الدبلوماسية" التي تستخدمها كييف والداعمون لها.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، رأت الخارجية الروسية أن الحديث عن آفاق هذه العلاقات في الوقت الراهن "صعب للغاية"، واصفة المسار الحالي بأنه "حي ومفتوح".

وأوضحت أن الحوار الروسي–الأمريكي يجري بصورة شبه متواصلة وعلى مستويات متعددة وبصيغ مختلفة، لافتة إلى أن ملف التسوية الأوكرانية يمثل محورا مهما، لكنه ليس الموضوع الوحيد المطروح على جدول الأعمال بين البلدين.

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية لإيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجولة المقبلة من المفاوضات المتعلقة بالتسوية، بوساطة أمريكية، ستعقد يومي 4 و5 فبراير في أبوظبي، بعد تأجيلها لأسباب تتعلق بمراجعة إضافية وتنسيق جداول أعمال الأطراف المعنية.

وأكد بيسكوف أن موسكو ما زالت منفتحة على المفاوضات، وأن العمل مستمر ضمن الأطر القائمة، مع ثبات موقفها من الاتصالات مع كييف.

في المقابل، تشير مواقف أوروبية متباينة إلى تزايد الضغوط على أوكرانيا لتقديم "تنازلات صعبة" من أجل إنهاء الحرب، وفق ما صرحت به مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، في حين تتصاعد داخل أوروبا أصوات تدعو إلى استئناف الحوار مع موسكو، باعتباره ضروريا ليس فقط للتوصل إلى تسوية سريعة في أوكرانيا، بل أيضا لإعادة بناء منظومة الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وفقا لروسيا اليوم.