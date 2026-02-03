إعلان

ترامب: للمرة الأولى أقول حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا

كتب : مصراوي

01:21 ص 03/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا يسير "بشكل جيد للغاية".

أضاف الرئيس الأمريكي مجيبا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة للغاية مع أوكرانيا وروسيا، هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذا".

وتؤكد موسكو، أن أي مقترحات تطرح لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا يمكن التعامل معها بمعزل عن أهداف ومهام "العملية العسكرية الخاصة"، مشددة على أن دراسة هذه المقترحات ستتم من حيث مدى قبولها من الجانب الروسي وتوافقها مع المصالح الأمنية والجيوسياسية لروسيا.

وجاء هذا الموقف في رد وزارة الخارجية الروسية على أسئلة وسائل الإعلام قبيل المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سيرغي لافروف حول نتائج نشاط الدبلوماسية الروسية في عام 2025.

وأشارت الخارجية الروسية إلى إعلان فلاديمير زيلينسكي، في 12 يناير، عن إرسال مقترحات جديدة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن كييف لا تزال تسعى إلى إظهار روسيا بمظهر الطرف المعرقل للمسار التفاوضي.

في هذا السياق، أكدت موسكو أنها ستواصل كشف ما وصفته بـ"الحيل والأساليب الدبلوماسية" التي تستخدمها كييف والداعمون لها.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، رأت الخارجية الروسية أن الحديث عن آفاق هذه العلاقات في الوقت الراهن "صعب للغاية"، واصفة المسار الحالي بأنه "حي ومفتوح".

وأوضحت أن الحوار الروسي–الأمريكي يجري بصورة شبه متواصلة وعلى مستويات متعددة وبصيغ مختلفة، لافتة إلى أن ملف التسوية الأوكرانية يمثل محورا مهما، لكنه ليس الموضوع الوحيد المطروح على جدول الأعمال بين البلدين.

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية لإيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجولة المقبلة من المفاوضات المتعلقة بالتسوية، بوساطة أمريكية، ستعقد يومي 4 و5 فبراير في أبوظبي، بعد تأجيلها لأسباب تتعلق بمراجعة إضافية وتنسيق جداول أعمال الأطراف المعنية.

وأكد بيسكوف أن موسكو ما زالت منفتحة على المفاوضات، وأن العمل مستمر ضمن الأطر القائمة، مع ثبات موقفها من الاتصالات مع كييف.

في المقابل، تشير مواقف أوروبية متباينة إلى تزايد الضغوط على أوكرانيا لتقديم "تنازلات صعبة" من أجل إنهاء الحرب، وفق ما صرحت به مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، في حين تتصاعد داخل أوروبا أصوات تدعو إلى استئناف الحوار مع موسكو، باعتباره ضروريا ليس فقط للتوصل إلى تسوية سريعة في أوكرانيا، بل أيضا لإعادة بناء منظومة الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب روسيا أوكرانيا مفاوضات روسيا وأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف اختصرت التكنولوجيا تجديد رخصة القيادة من أيام إلى دقيقتين؟
أخبار مصر

كيف اختصرت التكنولوجيا تجديد رخصة القيادة من أيام إلى دقيقتين؟
ترامب: للمرة الأولى أقول حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
شئون عربية و دولية

ترامب: للمرة الأولى أقول حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027