موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري والقناة الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يواجه الأهلي نظيره فريق البنك الأهلي غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي
وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد "القاهرة الدولي".
وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.
ترتيب الفريقين في الدوري المصري
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.