مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

1 0
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 0
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

0 1
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

0 0
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

10:38 م 02/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي (1)
  • عرض 5 صورة
    الأهلي (2)
  • عرض 5 صورة
    الأهلي (5)
  • عرض 5 صورة
    الأهلي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه الأهلي نظيره فريق البنك الأهلي غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي البنك الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
اقتصاد

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
على بُعد 50 مترًا من "الكباش".. "حفرة قهوة" تقود سيدة ورجلًا للحبس بالأقصر
أخبار المحافظات

على بُعد 50 مترًا من "الكباش".. "حفرة قهوة" تقود سيدة ورجلًا للحبس بالأقصر
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
حوادث وقضايا

حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027