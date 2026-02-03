إيلون ماسك يدمج أعماله بمجال الفضاء والذكاء الاصطناعي في شركة واحدة



وكالات

أعلن المليادير الأمريكي إيلون ماسك، أنه يعمل على دمج شركته لصناعة الصواريخ "سبيس إكس" SpaceX مع شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" xAI.

كشف ماسك عن هذه الصفقة عبر منشور له، إذ قال إنه بصدد تشكيل محرك الابتكار الأكثر طموحا والمتكامل رأسيا على كوكب الأرض وخارجه، والذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والصواريخ، والإنترنت الفضائي، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة له.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أنه من المتوقع أن يتم تسعير أسهم الشركة المندمجة في اكتتاب عام أولي من شأنه أن يقدر قيمتها بـ 1.25 تريليون دولار.

وتشير السجلات العامة في ولاية نيفادا، التي حصلت عليها شبكة (CNBC)، إلى أن الصفقة اكتملت في 2 فبراير، مع إدراج شركة "سبيس إكس" (Space Exploration Technologies Corp) كـ "عضو مدير" لشركة "إكس إيه آي هولدينجز" (X.AI Holdings).

وتمثل هذه المعاملة أكبر عملية دمج ضمن محفظة أعمال ماسك الواسعة، وتجمع بين شركتين شهدت قيمتهما ارتفاعا كبيرا في الأسواق الخاصة؛ حيث افتتحت "سبيس إكس" عملية بيع أسهم ثانوية العام الماضي بتقييم بلغ 800 مليار دولار، في حين قُدرت قيمة "إكس إيه آي" بنحو 230 مليار دولار في جولة تمويل بلغت 20 مليار دولار أُغلقت في وقت سابق من هذا العام.

وقالت شركة "تسلا"، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التابعة لماسك والمصدر الرئيسي لثروته السائلة، الأسبوع الماضي، إنها وافقت على استثمار حوالي 2 مليار دولار في "إكس إيه آي".

وكان ماسك قد قام في أوائل العام الماضي بتوسيع "إكس إيه آي" عبر دمجها مع شبكته الاجتماعية "إكس" (تويتر سابقا).

وتواجه "إكس إيه آي" حاليا سلسلة من التحقيقات الرقابية الجديدة، بما في ذلك من السلطات في أوروبا والهند وأستراليا وكاليفورنيا، بعد أن مكنت أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها "غروك" (Grok) المستخدمين من إنشاء ومشاركة صور جنسية للأطفال وصور حميمية لبالغين دون موافقتهم، معظمهم من النساء، بناءً على صور تمت مشاركتها لهن عبر الإنترنت.

ويضع ماسك هذه الصفقة في إطار خطة مستقبلية استراتيجية لوضع مراكز البيانات في الفضاء؛ حيث طلبت "سبيس إكس" مؤخرا من لجنة الاتصالات الفيدرالية تصريحا لإطلاق "ما يصل إلى مليون" قمر صناعي كجزء من "مركز بياناتها المداري".

وكتب ماسك: "تقديري هو أنه في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، ستكون الطريقة الأقل تكلفة لتوليد حوسبة الذكاء الاصطناعي هي في الفضاء كفاءة التكلفة هذه وحدها ستمكن الشركات المبتكرة من المضي قدماً في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ومعالجة البيانات بسرعة وحجم غير مسبوقين، مما يسرع الاختراقات في فهمنا للفيزياء واختراع تقنيات تعود بالنفع على البشرية"، وفقا لروسيا اليوم.