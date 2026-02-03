كيف اختصرت التكنولوجيا تجديد رخصة القيادة من أيام إلى دقيقتين؟

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن وزارة الداخلية كانت سباقة في تبني التحول نحو "الرقمنة" بهدف تبسيط الخدمات للمواطنين.

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أنه أصبح بإمكان المواطن اليوم تجديد رخصة سيارته الملاكي التي كانت تستغرق أيام في دقائق معدودة من خلال المكنات الذاتية المنتشرة في المولات.

وشرح قريطم آلية العمل للمكنات الذاتية: "تروح المول وتكتب الرقم القومي وتحط رقم تليفونك.. في جزء من الثانية الماكينة بتشوف الرخصة دي مسحوبة ولا مقفولة ولا حالتها إيه.. وتطلع لك بيانات العربية والرخصة على طول"، مؤكدًا أن النظام الجديد يلغي الحاجة للفحص الدوري السنوي ويستبدله بفحص كل ثلاث سنوات فقط.

وأشار اللواء مدحت قريطم إلى أن التحول الرقمي امتد ليشمل خدمات الأحوال المدنية أيضًا، حيث يمكن للمواطن استخراج شهادات الميلاد والوفاة والمستندات الرسمية الأخرى من المكنات الذاتية دون الحاجة للتوجه للسجلات المدنية، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تتواجد الآن في المولات مثلها مثل خدمات المرور.

وعن استخراج الرخصة الدولية، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن العملية التي كانت تستغرق 10 أيام وتتطلب التوجه لعدة إدارات أصبحت تتم في مطار القاهرة خلال دقيقتين فقط.