إعلان

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية

كتب : رامي محمود

12:21 م 26/02/2026

تسريب غاز - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، واقعة مأساوية بعد مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بحالات اختناق، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية أثناء نومهم.

وكان عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حالات وفاة وإصابة جراء تسرب غاز داخل أحد المنازل بالقرية.

انتقال الأمن والإسعاف للموقع

انتقلت قوة من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز داخل الشقة خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اختناق قاطنيها.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: سهيلة هلال الكمار (24 عامًا)، شقيقها معاذ (22 عامًا)، ووالدتهما هيام إبراهيم عنيبة (55 عامًا)، كما أُصيبت منال إبراهيم سلامة (62 عامًا) بحالة اختناق، وعبدالرحمن هلال عمر (26 عامًا) باختناق أيضًا.

نقل الضحايا والتحقيق في الواقعة

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من أسباب تسرب الغاز ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب غاز مركز ميت غمر الدقهلية قرية كوم النور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
مصراوى TV

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح طبية

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رمضان ستايل

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"