شهدت قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، واقعة مأساوية بعد مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بحالات اختناق، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية أثناء نومهم.

وكان عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حالات وفاة وإصابة جراء تسرب غاز داخل أحد المنازل بالقرية.

انتقال الأمن والإسعاف للموقع

انتقلت قوة من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز داخل الشقة خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اختناق قاطنيها.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: سهيلة هلال الكمار (24 عامًا)، شقيقها معاذ (22 عامًا)، ووالدتهما هيام إبراهيم عنيبة (55 عامًا)، كما أُصيبت منال إبراهيم سلامة (62 عامًا) بحالة اختناق، وعبدالرحمن هلال عمر (26 عامًا) باختناق أيضًا.

نقل الضحايا والتحقيق في الواقعة

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من أسباب تسرب الغاز ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.