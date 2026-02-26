انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.