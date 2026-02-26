شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة وموسعة استهدفت ملاحقة تجار ومنتجي الألعاب النارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومنع ترويج المواد التي تشكل خطراً على حياة المواطنين وتقلق السكينة العامة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في 117 قضية

وأسفرت الجهود المكثفة، التي تمت بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، عن تحقيق نتائج أمنية حاسمة، حيث تم ضبط 117 قضية متنوعة داخل عدة أوكار ومخازن غير مرخصة. وكشفت المحاضر الرسمية عن مصادرة كميات ضخمة تجاوزت المليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، والتي كان يخطط المتهمون لطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير قانونية مستغلين إقبال الأطفال عليها.. وعقب انتهاء الحملات، تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

إقرأ أيضًا:

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل

طعنة انتقام تشعل النار في بيت العيلة.. مندوب مبيعات يقتل عمه في بولاق