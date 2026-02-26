وجّه مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رسالة قوية إلى جماهير “الدراويش”، حسم خلالها الجدل المثار حول مستقبله، ونفى ما تردد مؤخرًا بشأن توقيعه لنادي المصري بداية من الموسم المقبل.

عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أكد اللاعب احترامه الكامل للنادي وجماهيره، مشددًا على أن الإسماعيلي هو “بيته وصاحب الفضل عليه”، ومستنكرًا ما وصفه بحملات الإساءة التي طالت شخصه وأسرته خلال الفترة الماضية.

وتساءل حمدي عن توقيت انتشار تلك الشائعات، معتبرًا أنها تستهدف زعزعة الثقة بينه وبين جماهير النادي، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى التكاتف والدعم لعبور المرحلة الصعبة.

وحسم اللاعب الجدل بقسم واضح، مؤكدًا: “أمام الله وفي شهره الكريم، أقسم بالله ما حطيت قلم في ورقة لأي نادٍ، وأنا موجود داخل النادي حتى آخر يوم في الموسم، واختياري الأول والأخير هو الإسماعيلي”.

وأوضح أن ملف العروض أو التفاوض يتم عبر وكيله، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ مفاوضات بالشكل المناسب حتى الآن، رغم وجود عروض رسمية.

وشدد مهاجم الدراويش على أن الأولوية حاليًا هي إنقاذ الفريق وتحسين النتائج، مطالبًا الجماهير بالوقوف خلف اللاعبين كما اعتادوا دائمًا، ومؤكدًا أن الجميع يبذل أقصى ما لديه لإسعادهم، حتى وإن لم تكن النتائج على قدر الطموحات.

واختتم رسالته بالتأكيد على مسامحته لكل من أساء إليه، معبرًا عن تقديره لجماهير الإسماعيلية، ومعتبرًا كلماتهم دائمًا في إطار النصيحة والدعم.