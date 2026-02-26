مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"أقسم بالله ما حطيت قلم في ورقة".. لاعب الإسماعيلي يحسم الجدل حول رحيله

كتب : محمد خيري

01:22 م 26/02/2026

النادي الاسماعيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رسالة قوية إلى جماهير “الدراويش”، حسم خلالها الجدل المثار حول مستقبله، ونفى ما تردد مؤخرًا بشأن توقيعه لنادي المصري بداية من الموسم المقبل.

عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أكد اللاعب احترامه الكامل للنادي وجماهيره، مشددًا على أن الإسماعيلي هو “بيته وصاحب الفضل عليه”، ومستنكرًا ما وصفه بحملات الإساءة التي طالت شخصه وأسرته خلال الفترة الماضية.

وتساءل حمدي عن توقيت انتشار تلك الشائعات، معتبرًا أنها تستهدف زعزعة الثقة بينه وبين جماهير النادي، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى التكاتف والدعم لعبور المرحلة الصعبة.

وحسم اللاعب الجدل بقسم واضح، مؤكدًا: “أمام الله وفي شهره الكريم، أقسم بالله ما حطيت قلم في ورقة لأي نادٍ، وأنا موجود داخل النادي حتى آخر يوم في الموسم، واختياري الأول والأخير هو الإسماعيلي”.

وأوضح أن ملف العروض أو التفاوض يتم عبر وكيله، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ مفاوضات بالشكل المناسب حتى الآن، رغم وجود عروض رسمية.

وشدد مهاجم الدراويش على أن الأولوية حاليًا هي إنقاذ الفريق وتحسين النتائج، مطالبًا الجماهير بالوقوف خلف اللاعبين كما اعتادوا دائمًا، ومؤكدًا أن الجميع يبذل أقصى ما لديه لإسعادهم، حتى وإن لم تكن النتائج على قدر الطموحات.

واختتم رسالته بالتأكيد على مسامحته لكل من أساء إليه، معبرًا عن تقديره لجماهير الإسماعيلية، ومعتبرًا كلماتهم دائمًا في إطار النصيحة والدعم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان حمدي الإسماعيلي الدوري المصري لاعب الإسماعيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
دراما و تليفزيون

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
مصراوى TV

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"