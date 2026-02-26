سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 26 فبراير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 7942 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8000 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7000 جنيه والجرام عيار 18 إلى نحو 6000 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56000 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

