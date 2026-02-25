مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

0 0
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

4 1
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

0 1
21:00

النصر

كاف يختار 7 حكام مصريين لـ معسكر النخبة في القاهرة

كتب : نهي خورشيد

09:39 م 25/02/2026

الحكام المصريين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الحكام المشاركين في معسكر حكام النخبة بالقارة السمراء.

وضمت قائمة حكام الساحة كلاً من: أمين عمر، محمد معروف، ومحمود ناجي، فيما تم اختيار محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، إلى جانب الثنائي محمود عاشور وحسام عزب حجاج ضمن حكام تقنية الفيديو "VAR".

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة فعاليات المعسكر خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2026، في إطار خطة كاف لتأهيل أفضل العناصر التحكيمية في أفريقيا قبل المراحل الحاسمة من بطولاته القارية.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للحكام استعداداً لإدارة مباريات الأدوار الإقصائية وتحديداً مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي، والمباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

معسكر النخبة في القاهرة 7 حكام مصريين القارة السمراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

