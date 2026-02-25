إعلان

جنوب أفريقيا: استجواب 11 رجلا استُدراجوا إلى روسيا للقتال في أوكرانيا

كتب : مصراوي

10:59 م 25/02/2026

علم جنوب أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جوهانسبرج - (أ ب)

وصلت مجموعة من مواطني جنوب أفريقيا، الذين تردد أنه تم استدراجهم للقتال إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، إلى مطار ديربان اليوم الأربعاء.

ووصل الرجال الـ11 إلى مطار الملك شاكا الدولي وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة لاستجوابهم لتحديد كيف انتهى بهم الأمر على الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا.

وتم نقل أحد الرجال من الطائرة على كرسي متحرك، بينما حمل آخرون أمتعتهم والتي بدت كحقائب عسكرية.

وبذلك يصل عدد مواطني جنوب أفريقيا الذين عادوا إلى البلاد إلى 15 شخصا، ولا يزال اثنان آخران في روسيا.

وقال الرئيس سيريل رامافوسا أمس الثلاثاء إن أحد الرجلين لا يزال في المستشفى في روسيا بينما سيعود الآخر بمجرد الانتهاء من إعداد وثائق سفره.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، الكولونيل كاتليجو موجالي الأسبوع الماضي إنه تم فتح تحقيق فيما يتعلق بقوانين جنوب أفريقيا التي تحظر على أي مواطن المشاركة في صراعات أجنبية دون إذن من الحكومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب أفريقيا أوكرانيا حرب روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
رمضان ستايل

لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
شئون عربية و دولية

مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
أخبار وتقارير

مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
برودة وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الخميس
أخبار مصر

برودة وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الخميس
جنات ومحمد رمضان ومصطفى شعبان.. نجوم الفن يشاركون في عزاء شقيق زينة
دراما و تليفزيون

جنات ومحمد رمضان ومصطفى شعبان.. نجوم الفن يشاركون في عزاء شقيق زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"