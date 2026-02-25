جنوب أفريقيا: استجواب 11 رجلا استُدراجوا إلى روسيا للقتال في أوكرانيا

جوهانسبرج - (أ ب)

وصلت مجموعة من مواطني جنوب أفريقيا، الذين تردد أنه تم استدراجهم للقتال إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، إلى مطار ديربان اليوم الأربعاء.

ووصل الرجال الـ11 إلى مطار الملك شاكا الدولي وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة لاستجوابهم لتحديد كيف انتهى بهم الأمر على الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا.

وتم نقل أحد الرجال من الطائرة على كرسي متحرك، بينما حمل آخرون أمتعتهم والتي بدت كحقائب عسكرية.

وبذلك يصل عدد مواطني جنوب أفريقيا الذين عادوا إلى البلاد إلى 15 شخصا، ولا يزال اثنان آخران في روسيا.

وقال الرئيس سيريل رامافوسا أمس الثلاثاء إن أحد الرجلين لا يزال في المستشفى في روسيا بينما سيعود الآخر بمجرد الانتهاء من إعداد وثائق سفره.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، الكولونيل كاتليجو موجالي الأسبوع الماضي إنه تم فتح تحقيق فيما يتعلق بقوانين جنوب أفريقيا التي تحظر على أي مواطن المشاركة في صراعات أجنبية دون إذن من الحكومة.