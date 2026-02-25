في مقدمتهم الخطيب.. نجوم الكرة يودعون أسطورة منتخب مصر مصطفى رياض

بعد تصدر الدوري.. قرار من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

شهدت صلاة الجنازة على نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق مصطفى رياض حضور عدد من رموز الكرة المصرية، في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأُقيمت صلاة الجنازة بمسجد مسجد مصطفى محمود، وسط حضور لافت من نجوم الكرة السابقين، من بينهم أحمد شوبير وطاهر أبو زيد، إلى جانب أسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه.

وكان في استقبال الجثمان لدى وصوله إلى المسجد طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة الحالي، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

حداد رسمي في الترسانة

وأعلن نادي الترسانة الحداد لمدة ثلاثة أيام داخل أروقته، تقديرًا لمسيرة مصطفى رياض الحافلة بالعطاء والإنجازات، والتي ستظل علامة بارزة في تاريخ النادي والكرة المصرية بشكل عام.

ويُعد الراحل أحد أبرز نجوم الترسانة ومنتخب مصر في جيله، وترك إرثًا رياضيًا وإنسانيًا كبيرًا بين زملائه ومحبيه.