بنك جي بي مورجان: الطلب العالمي سيدفع الذهب إلى 6300 دولار بنهاية 2026

قال بنك جيه بي مورجان في مذكرة يوم الأربعاء إن الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين على الذهب خلال العام الجاري سيدفع الأسعار في نهاية المطاف إلى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.

وفق وكالة "رويترز"، أوضح البنك أن هذا التحديث جاء بعد زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتحويل بعض الدول لإيراداتها من الدولار إلى الرنمينبي الصيني، إلى جانب عمليات تصفية استثمارات الخزانة الأميركية، ما عزز توقعاته الطويلة الأجل للذهب.

وجاء هذا التحديث بعد صعود الذهب بأكثر من 64% خلال 2025، إذ حافظ المعدن النفيس على مكانته كملاذ آمن تقليدي.

وأشار البنك إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تصريحات حول تحويل بعض الدول لقواعد إيراداتها من الدولار إلى الرنمينبي الصيني، وتحركات لتصفية بعض استثمارات الخزانة الأميركية، معتبرًا أن هذه التطورات ساهمت في رفع توقعاته طويلة الأجل.

وأوضح البنك أن ما وصفه بـ"تحول نموذج عملة الاحتياطي" و"تنوع قاعدة المستثمرين بشكل كبير" دفع إلى إعادة النظر في توقعات سعر الأونصة المستقبلية عند 4500 دولار. وأضاف أن أدوات التسعير طويلة الأجل المستخدمة في السلع الصناعية التقليدية، مثل تحليل التكلفة الهامشية والتسعير التحفيزي، قد لا تنطبق بشكل كامل على الذهب نظرًا لاختلاف ديناميكيات العرض والطلب الخاصة به عن بقية السلع الأولية.

وفي سياق متصل، توقع بنك أوف أميركا أن يصل الذهب إلى 6000 دولار للأونصة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بحسب مذكرة صادرة الثلاثاء.

وقال البنك إن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة قد يؤدي مؤقتًا إلى تراجع الطلب لدى مصنعي الألواح الشمسية، لكنه أشار إلى أن الفضة قد تعاود الصعود لتتجاوز 100 دولار للأونصة خلال العام الجاري، وفق "رويترز".

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنحو 20% منذ بداية العام، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 5248.89 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء، وهو أدنى قليلاً من ذروته القياسية في 29 يناير عند 5594.82 دولار.

ولفتت مذكرة البنك إلى أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب سلسلة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، كلها ساهمت في دفع الذهب إلى مستويات قياسية متعددة خلال العام الماضي. وأضافت أن الذهب، كونه أداة لا تدر عائدًا، يميل للصعود مع انخفاض أسعار الفائدة.

