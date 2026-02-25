مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

1 0
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

وفاة أحد كبار مشجعي النادي الأهلي.. والإدارة الحمراء تنعيه

كتب : نهي خورشيد

08:00 م 25/02/2026 تعديل في 08:06 م
    أحمد رزق

تلقت الجماهير الحمراء، مساء اليوم الأربعاء نبأً مفجعاً بوفاة أحمد رزق، أحد كبار مشجعي النادي الأهلي.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ الوفاة، إذ كتب أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"وفاة المشجع الأهلاوي أحمد رزق المعروف بحبه الكبير للأهلي، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أهله".

كما نشر محمد رشوان محامي الألتراس وعدد من نجوم كرة القدم:"احنا خسرنا خسارة كبيرة اوي بس احنا مؤمنين بالله و مطمنين ان ربنا هيكرم نزلك يا حاج أحمد، قاعد براجع الفويسات اللي بيننا وأدبك وأخلاقك حاجه عظيمه اوى، الله يرحمك ويغفرلك".

وحرصت إدارة القلعة الحمراء، على نشر نعياً للمشجع:"الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، أحمد رزق أحد كبار مشجعي الأهلي، الذي وافته المنية قبل الإفطار اليوم، داعين المولى عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان إنا لله وإنا المرجعون".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد يوم السبت المقبل الموافق 28 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد رزق مشجعي النادي الأهلي أحد كبار مشجعي النادي الأهلي الأهلي

