تلقت الجماهير الحمراء، مساء اليوم الأربعاء نبأً مفجعاً بوفاة أحمد رزق، أحد كبار مشجعي النادي الأهلي.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ الوفاة، إذ كتب أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"وفاة المشجع الأهلاوي أحمد رزق المعروف بحبه الكبير للأهلي، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أهله".

كما نشر محمد رشوان محامي الألتراس وعدد من نجوم كرة القدم:"احنا خسرنا خسارة كبيرة اوي بس احنا مؤمنين بالله و مطمنين ان ربنا هيكرم نزلك يا حاج أحمد، قاعد براجع الفويسات اللي بيننا وأدبك وأخلاقك حاجه عظيمه اوى، الله يرحمك ويغفرلك".

وحرصت إدارة القلعة الحمراء، على نشر نعياً للمشجع:"الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، أحمد رزق أحد كبار مشجعي الأهلي، الذي وافته المنية قبل الإفطار اليوم، داعين المولى عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان إنا لله وإنا المرجعون".

