نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالرقص بطريقة غير متزنة بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

الداخلية تضبط الأجنبي بطل فيديو الرقص في الجيزة

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحريات، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية للأجهزة الأمنية في هذا الشأن، وبإجراء التحريات وتتبع المقطع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ومكان الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أمام رجال المباحث للوقوف على أسباب تصرفه، تبين أنه يعاني من حالة عدم اتزان نفسي دفعته للقيام بتلك الأفعال في الطريق العام، واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المذكور للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

