إعلان

بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : عاطف مراد

09:34 م 25/02/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالرقص بطريقة غير متزنة بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

الداخلية تضبط الأجنبي بطل فيديو الرقص في الجيزة

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحريات، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية للأجهزة الأمنية في هذا الشأن، وبإجراء التحريات وتتبع المقطع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ومكان الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أمام رجال المباحث للوقوف على أسباب تصرفه، تبين أنه يعاني من حالة عدم اتزان نفسي دفعته للقيام بتلك الأفعال في الطريق العام، واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المذكور للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

اقرأ أيضا:

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط أجنبي يرقص في شوارع الجيزة وزارة الداخلية الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
اقتصاد

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
أخبار وتقارير

مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
شئون عربية و دولية

مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"