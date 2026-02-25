مباريات الأمس
فهمي عمر في ذمة الله.. والأهلي والزمالك ينعيان الراحل

كتب : محمد خيري

02:45 م 25/02/2026

الإعلامي فهمي عمر

توفي اليوم الإذاعي الكبير فهمي عمر، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء في الإذاعة المصرية امتدت لسنوات طويلة.

الأهلي ينعى الراحل

نعى النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، الإذاعي الراحل، معربين عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي تقديرًا لما قدمه فهمي عمر من إسهامات بارزة في مجال الإعلام الإذاعي.

الزمالك يتقدم بالعزاء

كما حرص نادي الزمالك على نعي الفقيد عبر موقعه الرسمي، مؤكدًا تقديره لتاريخه المهني ودوره المؤثر في الإعلام الرياضي المصري.

ويُعد فهمي عمر أحد أبرز الأصوات الإذاعية التي ارتبط بها جمهور الرياضة في مصر لعقود، حيث ساهم في نقل وتوثيق العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وترك بصمة واضحة في ذاكرة المستمعين.

