مواجهة مثيرة بين باسم سمرة ومحمد علاء في الحلقة الثامنة من"عين سحرية "

كتب : مصطفى حمزة

10:45 م 25/02/2026

مسلسل عين سحرية

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "عين سحرية" معاناة "نوال - سما إبراهيم" من أزمة صحية جديدة في ثامن حلقات مسلسل "عين سحرية".

وأقام "عادل - عصام عمر" حفل عيد ميلاد لوالدته "نوال - سما إبراهيم" فوق سطوح المنزل، قبل أن يُفاجأ بسقوطها ومعاناتها من حالة إغماء بسبب ارتفاع السكر.

ورفض "زكي - باسم سمرة" طلب "عادل" بتسليم فيديو اعتراف "شهاب - محمد علاء" بالمتاجرة في الأدوية المغشوشة.

وفوجئ "زكي - باسم سمرة"، خلال تواجده في "البنسيون"، بحضور "شهاب - محمد علاء"، ودخل معه في مواجهة مثيرة عن علاقتهما السابقة، ودوره في دخول "زكي" السجن.

ورفضت والدة "بسمة - فاتن سعيد" تدخل "زكي" في علاج ابنتها، وظهوره في حياتها وكشف هويته لها.

وفي نهاية الحلقة، فوجئ "عادل - عصام عمر" بتواجد "زكي" في مقر شركة المحامي شهاب

يُعرض مسلسل "عين سحرية" على قنوات "ON دراما" في تمام الساعة السادسة مساءً، وعلى قناة "ON" في الساعة التاسعة و45 دقيقة. والعمل من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر؛ ومن تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.

مسلسل عين سحرية مسلسلاتن رمضان 2026 قنات الاشقر

