"تفوق على العميد في الماضي".. وفاة نجم المنصورة ومنتخب مصر السابق

كتب : نهي خورشيد

10:42 م 25/02/2026

أيمن محب لاعب مصر

توفي اليوم الأربعاء، أيمن محب لاعب نادي المنصورة ومنتخب مصر الأسبق عن عمر يناهز 56 عاماً.

ونشر نادي المنصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني والإدارة التنفيذية بالنادي ، وجميع قطاعات يتقدم مجلس النادي، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله والدة الكابتن / أيمن محب لاعب نادي المنصورة ومنتخب مصر الأسبق التي وافتها المنية اليوم".

وأضاف النادي:"سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد أيمن محب 1 ديسمبر 1970، وبدأت مسيرته مع نادي دمنهور قبل أن يتألق بقميص المنصورة بين عامي 1994 و2001، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري برصيد 42 هدفًا.

وبلغ محب قمة تألقه في موسم 1996-1997 عندما توّج هدافاً للدوري المصري برصيد 17 هدفاً متفوقاً على أسماء بارزة أبرزها حسام حسن، كما قاد فريقه لاحتلال المركز الثالث في إنجاز تاريخي.

وخلد الراحل اسمه في ذاكرة الجماهير بعدما هز شباك قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الموسم ذاته، إلى جانب مشاركته مع الجيل الذهبي للمنصورة في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس 1997، والتي ودعها الفريق من المربع الذهبي أمام النجم الساحلي.

كما حمل قميص منتخب مصر في خمس مباريات دولية تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

وكانت الجماهير المصرية تلقت أمس نباً صادماً أيضاً بوفاة مصطفى رياض نجم الترسانة ومنتخب مصر الأسبق.

