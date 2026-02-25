مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة

كتب : محمد خيري

12:50 م 25/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا وعمرو الجنايني يتابعان مباراة جي وزد
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا وزوجته (1)
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا ونجله آدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن تفاصيل أكبر عقوبة مالية في تاريخ الكرة المصرية، والتي وُقعت على قائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وخلال ظهوره في برنامج «أقر وأعترف» مع الإعلامي أحمد شوبير، أوضح الجنايني أن شيكابالا تعرض لغرامة مالية تُقدر بـ3 ملايين جنيه، عقب مشادته الشهيرة مع المدير الفني الأسبق للزمالك حسن شحاتة أثناء توليه تدريب الفريق.

تفاصيل العقوبة

أكد الجنايني أنه لم يساند شيكابالا في تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن الواقعة أسفرت عن توقيع أكبر غرامة مالية في تاريخ الكرة المصرية على اللاعب، بسبب ما بدر منه خلال الخلاف مع حسن شحاتة.

سبب رحيله عن الزمالك

كما تطرق الجنايني إلى أسباب رحيله عن مجلس إدارة نادي الزمالك عام 2012، موضحًا أن القرار جاء اعتراضًا على عدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق، رغم اتفاق المجلس في البداية على اسمه، قبل أن يتراجع بعض الأعضاء عن القرار، وهو ما اعتبره إخلالًا بالاتفاق ودفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وتُعد أزمة شيكابالا مع حسن شحاتة واحدة من أبرز الوقائع المثيرة للجدل في تاريخ الكرة المصرية، لما حملته من تداعيات فنية وإدارية داخل القلعة البيضاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو الجنايني شيكابالا الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عودة ميسي للملعب التاريخي".. طرح تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم بمشاركة منتخب
رياضة محلية

"عودة ميسي للملعب التاريخي".. طرح تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم بمشاركة منتخب
الخارجية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
شئون عربية و دولية

الخارجية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
أطعم المساكين ورحل.. وفاة شاب بعد ساعات من توزيع وجبات السحور بالمنوفية
أخبار المحافظات

أطعم المساكين ورحل.. وفاة شاب بعد ساعات من توزيع وجبات السحور بالمنوفية

هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
شئون عربية و دولية

هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل
حوادث وقضايا

بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة