كشف عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن تفاصيل أكبر عقوبة مالية في تاريخ الكرة المصرية، والتي وُقعت على قائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وخلال ظهوره في برنامج «أقر وأعترف» مع الإعلامي أحمد شوبير، أوضح الجنايني أن شيكابالا تعرض لغرامة مالية تُقدر بـ3 ملايين جنيه، عقب مشادته الشهيرة مع المدير الفني الأسبق للزمالك حسن شحاتة أثناء توليه تدريب الفريق.

تفاصيل العقوبة

أكد الجنايني أنه لم يساند شيكابالا في تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن الواقعة أسفرت عن توقيع أكبر غرامة مالية في تاريخ الكرة المصرية على اللاعب، بسبب ما بدر منه خلال الخلاف مع حسن شحاتة.

سبب رحيله عن الزمالك

كما تطرق الجنايني إلى أسباب رحيله عن مجلس إدارة نادي الزمالك عام 2012، موضحًا أن القرار جاء اعتراضًا على عدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق، رغم اتفاق المجلس في البداية على اسمه، قبل أن يتراجع بعض الأعضاء عن القرار، وهو ما اعتبره إخلالًا بالاتفاق ودفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وتُعد أزمة شيكابالا مع حسن شحاتة واحدة من أبرز الوقائع المثيرة للجدل في تاريخ الكرة المصرية، لما حملته من تداعيات فنية وإدارية داخل القلعة البيضاء.