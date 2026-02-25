إعلان

ساويرس: خروج الأموال الساخنة مؤقت والقطاع الخاص يقود النمو

كتب : أحمد الخطيب

10:56 م 25/02/2026

نجيب ساويرس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن ما شهدته السوق مؤخرًا من خروج للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، وتراجع في أداء البورصة يُعد رد فعل معتادًا في الأسواق الناشئة خلال فترات التوتر وعدم اليقين، مؤكدًا أن هذه التحركات لا تعكس وجود خلل في أساسيات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الأموال قصيرة الأجل بطبيعتها سريعة الحركة وتتأثر بالتقلبات الجيوسياسية والمالية العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحتفظ بمقومات قوية تجعله قادرًا على تجاوز مثل هذه الموجات المؤقتة.

وأشار ساويرس إلى توقعاته بأن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو تتراوح بين 5% و6% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تُعد حاليًا من أكثر دول المنطقة استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل التحسن النسبي في المؤشرات الكلية واستمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات متعددة.

وجدد ثقته في السوق المصرية، لافتًا إلى أنه يُعد من أكبر المستثمرين فيها، وأن مناخ الاستثمار يشهد نشاطًا متزايدًا من جانب القطاع الخاص، الذي أصبح يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار

ساويرس: أركز على العقارات والذهب والفرص داخل السوق المصرية واعدة

وفيما يتعلق باستثماراته، كشف ساويرس أن شركاته العاملة في مجال التطوير العقاري تتبنى استراتيجية تقوم على تقليص مساحات الوحدات السكنية بهدف خفض قيمتها الإجمالية، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية لشريحة من العملاء خلال السنوات الأخيرة، والحفاظ في الوقت نفسه على معدلات الطلب.

وأكد أنه لا يعتزم التوسع في قطاعات أو أسواق جديدة خلال المرحلة الراهنة، مفضلًا التركيز على تعزيز استثماراته القائمة، خاصة في مجالي العقارات والذهب، مع اقتناص الفرص المتاحة داخل السوق المصرية، التي يرى أنها لا تزال تحمل إمكانات نمو واعدة على المدى المتوسط والطويل.

اقرأ أيضًا:

هل تهدد التوترات الأمريكية الإيرانية بخروج الأموال الساخنة من مصر؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس البورصة القطاع الخاص ساويرس الاقتصاد المصري الأموال الساخنة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
شئون عربية و دولية

مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
أخبار وتقارير

"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
رمضان ستايل

لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أخبار وتقارير

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أخبار مصر

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"