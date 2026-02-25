ساويرس: خروج الأموال الساخنة مؤقت والقطاع الخاص يقود النمو

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن ما شهدته السوق مؤخرًا من خروج للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، وتراجع في أداء البورصة يُعد رد فعل معتادًا في الأسواق الناشئة خلال فترات التوتر وعدم اليقين، مؤكدًا أن هذه التحركات لا تعكس وجود خلل في أساسيات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الأموال قصيرة الأجل بطبيعتها سريعة الحركة وتتأثر بالتقلبات الجيوسياسية والمالية العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحتفظ بمقومات قوية تجعله قادرًا على تجاوز مثل هذه الموجات المؤقتة.

وأشار ساويرس إلى توقعاته بأن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو تتراوح بين 5% و6% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تُعد حاليًا من أكثر دول المنطقة استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل التحسن النسبي في المؤشرات الكلية واستمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات متعددة.

وجدد ثقته في السوق المصرية، لافتًا إلى أنه يُعد من أكبر المستثمرين فيها، وأن مناخ الاستثمار يشهد نشاطًا متزايدًا من جانب القطاع الخاص، الذي أصبح يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.

وفيما يتعلق باستثماراته، كشف ساويرس أن شركاته العاملة في مجال التطوير العقاري تتبنى استراتيجية تقوم على تقليص مساحات الوحدات السكنية بهدف خفض قيمتها الإجمالية، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية لشريحة من العملاء خلال السنوات الأخيرة، والحفاظ في الوقت نفسه على معدلات الطلب.

وأكد أنه لا يعتزم التوسع في قطاعات أو أسواق جديدة خلال المرحلة الراهنة، مفضلًا التركيز على تعزيز استثماراته القائمة، خاصة في مجالي العقارات والذهب، مع اقتناص الفرص المتاحة داخل السوق المصرية، التي يرى أنها لا تزال تحمل إمكانات نمو واعدة على المدى المتوسط والطويل.

