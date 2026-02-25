مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

أمر وراد.. حسام المندوه يعلق على غضب عبد الله السعيد بعد استبداله

كتب : هند عواد

01:13 م 25/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عبدالله السعيد 1
  • عرض 3 صورة
    عبدالله السعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن لقطة عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أثناء استبداله.

وظهر عبدالله السعيد غاضبا، خلال استبداله في مباراة الزمالك وزد، التي فاز بها الأبيض، بهدفين مقابل هدف.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "المكسب يجلب الخير ومعتمد جمال منح الفريق حالة جيدة وأولاد النادي متجمعين ليساعدوا النادي".

واختتم عن لقطة عبد الله أثناء استبداله: "عبد الله السعيد لاعب كبير ومهم وغضبه أمر وراد في كرة القدم".

اقرأ أيضًا:

توفير الاستقرار.. الزمالك يجهز طائرة خاصة للسفر إلى الكونغو

يصومون في رمضان.. 3 لاعبين مسلمين في الدوري الإسرائيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالله السعيد الزمالك غضب عبدالله السعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
شئون عربية و دولية

هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)
أخبار المحافظات

عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)
"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
رياضة محلية

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أطعم المساكين ورحل.. وفاة شاب بعد ساعات من توزيع وجبات السحور بالمنوفية
أخبار المحافظات

أطعم المساكين ورحل.. وفاة شاب بعد ساعات من توزيع وجبات السحور بالمنوفية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة