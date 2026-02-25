أمر وراد.. حسام المندوه يعلق على غضب عبد الله السعيد بعد استبداله

بعد تصدر الدوري.. قرار من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

تحدث حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن لقطة عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أثناء استبداله.

وظهر عبدالله السعيد غاضبا، خلال استبداله في مباراة الزمالك وزد، التي فاز بها الأبيض، بهدفين مقابل هدف.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "المكسب يجلب الخير ومعتمد جمال منح الفريق حالة جيدة وأولاد النادي متجمعين ليساعدوا النادي".

واختتم عن لقطة عبد الله أثناء استبداله: "عبد الله السعيد لاعب كبير ومهم وغضبه أمر وراد في كرة القدم".

اقرأ أيضًا:

توفير الاستقرار.. الزمالك يجهز طائرة خاصة للسفر إلى الكونغو



يصومون في رمضان.. 3 لاعبين مسلمين في الدوري الإسرائيلي



