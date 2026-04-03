نقابة الفنانين السوريين تعلن وفاة الفنان القدير مازن لطفي

كتب : منى الموجي

03:18 م 03/04/2026
    مازن لطفي مع صباح
    الفنان مازن لطفي
    عادل إمام مع مازن لطفي

نعت نقابة الفنانين فرع دمشق، الفنان القدير مازن لطفي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ غادر عالمنا اليوم الجمعة 3 أبريل، عن عمر يناهز 85 عاما.

وكتب المسؤول عن صفحة النقابة "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير مازن لطفي، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".

مازن لطفي ممثل ومخرج إذاعي من سوريا ولد عام 1941، يضم مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال الإذاعية السورية، من أشهر الأعمال التي أخرجها للإذاعة: صوت في الذاكرة، حكايات من المجهول، بطل ووسام.

أعمال مازن لطفي في التليفزيون والسينما

شارك بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، منها: فرقة ناجي عطا الله للنجم عادل إمام ومسلسل عطر الشام، تحت سماء الوطن، يوميات أبو عنتر، حصاد السنين، الذئاب، بنت البادية، حبيبي مجنون جدا، الغجربة العاشقة، أيام في لندن.

حصل مازن لطفي على العديد من التكريمات خلال مشواره الفني، منها: ذهبية مهرجان تونس عام 1986 عن برنامج سنابل الأدب الإذاعي، وفاز عام 2008 بجائزة الإبداع الذهبية كمخرج ومعد عن برنامج "صوت في الذاكرة" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي.

