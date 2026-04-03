كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في مفاوضات مسؤولي الدوري السعودي مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تمهيدًا لضمه خلال الموسم المقبل، بعد إعلانه الرحيل بشكل رسمي مع نهاية الموسم.

وبحسب موقع "TEAMtalk"، فإن المسؤولين في الدوري السعودي كثفوا اتصالاتهم مع صلاح خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار خطة مستمرة منذ العام الماضي لإقناعه بخوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن العرض السعودي يتضمن ميزة بارزة، تتمثل في منح محمد صلاح حرية اختيار النادي الذي يرغب في الانضمام إليه داخل دوري روشن، في خطوة تهدف لإغراء اللاعب وحسم الصفقة.

اتحاد جدة أبرز المهتمين بضم صلاح

وأضافت التقارير أن نادي اتحاد جدة يُعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع قائد منتخب مصر، ضمن أندية صندوق الاستثمارات العامة.

ويسعى مسؤولو الدوري السعودي إلى إنهاء صفقة ضم محمد صلاح، في ظل رغبتهم في استقطاب المزيد من النجوم العالميين خلال الفترة المقبلة.