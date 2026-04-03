إعلان

القوات المسلحة توضح أسباب وتداعيات قرارات غلق المحال التجارية مبكرًا

كتب : محمد سامي

05:02 م 03/04/2026

شعار القوات المسلحة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة تقريراً مصوراً يوضح الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للقرارات الأخيرة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على موارد الوقود والطاقة عالمياً، في سياق عالمي مضطرب تفرضه الأزمات والحروب.

وأوضح التقرير أن مصر ليست بمعزل عما يشهده العالم؛ إذ أشار إلى أن كبرى الاقتصادات والدول المجاورة اضطرت لاتخاذ تدابير قاسية لحماية مواردها.

واستعرض الفيديو نماذج لدول مثل الهند وباكستان وسريلانكا التي واجهت نقصاً حاداً في الوقود وغاز الطهي، وصولاً إلى دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا التي شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود بنسب متفاوتة.

وأضاف التقرير قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، مؤكدًا أنه قرار صعب أثر على نمط حياة الكثيرين، إلا أنه أكد أن هذا الإجراء هو بمثابة "ضمان للاستمرارية"، لتجنب سيناريوهات أكثر قسوة في المستقبل، مثل تخفيف الأحمال لساعات طويلة أو فرض قيود أشد.

اقرأ أيضاً:

تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وطرح التقرير تساؤلاً جوهرياً للمواطنين حول تقييم إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات التقشف في دول العالم يُنظر إليه كنجاح في الإدارة، بينما قد يُساء فهمه محلياً.

وأضاف التقرير أن الدولة تحاول تحقيق توازن بين احتياجات المواطن وقدرة الدولة على الصمود دون ضغوط لا تحتمل.

وأكد التقرير على أن مصر تُدير الموقف بأفضل شكل ممكن مقارنة بإمكانياتها، مع مراعاة كافة الفئات الاجتماعية للحفاظ على كرامة المواطن، ودعا الفيديو في نهايته المواطنين إلى التحلي بالوعي، مشدداً على أن "وعيك مسؤوليتك والكلمة مسؤولية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترشيد استهلاك الطاقة المتحدث العسكري القوات المسلحة الأبعاد الاستراتيجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة