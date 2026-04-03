نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة تقريراً مصوراً يوضح الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للقرارات الأخيرة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على موارد الوقود والطاقة عالمياً، في سياق عالمي مضطرب تفرضه الأزمات والحروب.

وأوضح التقرير أن مصر ليست بمعزل عما يشهده العالم؛ إذ أشار إلى أن كبرى الاقتصادات والدول المجاورة اضطرت لاتخاذ تدابير قاسية لحماية مواردها.

واستعرض الفيديو نماذج لدول مثل الهند وباكستان وسريلانكا التي واجهت نقصاً حاداً في الوقود وغاز الطهي، وصولاً إلى دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا التي شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود بنسب متفاوتة.

وأضاف التقرير قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، مؤكدًا أنه قرار صعب أثر على نمط حياة الكثيرين، إلا أنه أكد أن هذا الإجراء هو بمثابة "ضمان للاستمرارية"، لتجنب سيناريوهات أكثر قسوة في المستقبل، مثل تخفيف الأحمال لساعات طويلة أو فرض قيود أشد.

اقرأ أيضاً:

تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وطرح التقرير تساؤلاً جوهرياً للمواطنين حول تقييم إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات التقشف في دول العالم يُنظر إليه كنجاح في الإدارة، بينما قد يُساء فهمه محلياً.

وأضاف التقرير أن الدولة تحاول تحقيق توازن بين احتياجات المواطن وقدرة الدولة على الصمود دون ضغوط لا تحتمل.

وأكد التقرير على أن مصر تُدير الموقف بأفضل شكل ممكن مقارنة بإمكانياتها، مع مراعاة كافة الفئات الاجتماعية للحفاظ على كرامة المواطن، ودعا الفيديو في نهايته المواطنين إلى التحلي بالوعي، مشدداً على أن "وعيك مسؤوليتك والكلمة مسؤولية".