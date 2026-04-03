إعلان

أغرب مقايضة في المدارس.. ما حقيقة استبدال طالب المنيا حقيبته بسندوتش لنشون؟

كتب : جمال محمد

05:06 م 03/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    طفل الشنطة الضائعة بالمنيا (3)
  • عرض 3 صورة
    طفل الشنطة الضائعة بالمنيا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد ساعات من الفيديو الذي جمع بين استغاثة أم لضياع حقيبة ابنها في المدرسة، وضحكته أثناء جلوسه بجوارها، ولا يبالي بما حدث، تصدرت حكاية الطفل "عصام" صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تردد أنباء عن عدم ضياعها ولكن قيامه بمقايضتها مقابل سندوتش "لنشون".

"مصراوي" تواصل مع أسرة الطفل، وقالت شقيقة عصام: إن ما ردده البعض على صفحات مواقع التواصل عن استبداله حقيبته المدرسية مع طفل آخر مقابل سندوتش "لنشون" غير صحيح تماماً، مضيفة : "عصام مش بيحبه أساساً ولا بياكله".

وأكدت شقيقة عصام أن الأمر لا يتعدى ضياع حقيبته أثناء لهوه في حوش المدرسة، وتم العثور عليها وقام مدير المدرسة بنفسه باحضارها إلى المنزل .

وكانت ظهرت والدة عصام في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي تروي معاناة نجلها الطفل “عصام محمد”، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، بعد فقدان حقيبته داخل مدرسة “السلام 2”، ما أدى إلى بقائه عدة أيام دون كتب أو كراسات دراسية.

وأوضحت الأم أنها تواصلت مع مسؤولي المدرسة أكثر من مرة، حيث تلقّت وعودًا بالعثور على الحقيبة، إلا أن تلك المحاولات لم تُسفر عن نتيجة، ما دفعها لتصعيد الأمر عبر مواقع التواصل، ومناشدة محافظ المنيا اللواء عماد كدواني للتدخل.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والسخرية بين رواد السوشيال ميديا، خاصة مع ظهور الطفل خلال المقطع وهو يحاول كتم ضحكته، في مشهد اعتبره البعض طريفًا، بينما رأى آخرون أنه يعكس بساطة وصدق مشاعر الأم.

ولم تمضِ ساعات قليلة على انتشار الفيديو، حتى بادر مدير المدرسة بالتوجه إلى منزل الطفل، وتم تسليمه الحقيبة بعد العثور عليها، لتنتهي الواقعة بحالة من الفرحة داخل الأسرة، وسط تفاعل إيجابي من المتابعين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفل المنيا طفل الشنطة الضائعة بالمنيا محافظ المنيا

إعلان

إعلان

