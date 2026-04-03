

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره إنبي، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر



ويخوض يورتشيتش المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي إبراهيم.

في خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، مصطفى زيكو، حامد حمدان، مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: محمود زلاكة.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: محمود جاد، أسامة جلال، كريم حافظ، أحمد توفيق، يوسف أوباما، أحمد عاطف قطة، عودة فاخوري، إيفرتون داسيلفا، ودودو الجباس.



تشكيل إنبي اليوم أمام بيراميدز



في المقابل، أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لخوض المواجهة المرتقبة، إي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بودي سمير.

في خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد شرقية، مروان داوود.

في خط الوسط: زياد كمال، أحمد العجوز.

في خط الوسط الهجومي: علي محمود، حامد عبد الله، محمد حتحوت.

في خط الهجوم: أقطاي عبد الله.



مشوار الفريقين إلى الدوري النصف النهائي



وكان إنبي بلغ الدور نصف النهائي عقب فوزه على المصرية للاتصالات بهدفين دون رد في ربع النهائي، بينما تأهل بيراميدز بعد انتصاره على بتروجيت بالنتيجة نفسها.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق زد في النهائي، بعدما نجح الأخير في التغلب على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الآخر.



وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2025-2026 يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

