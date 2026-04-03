نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في إضافة 4 آبار جديدة إلى منظومة إنتاج الغاز، في إطار خطتها لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي تدريجيًا، بإجمالي إنتاج يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعب يوميًا.

غرب البرلس يقود الزيادة بإنتاج يتجاوز 100 مليون قدم يوميًا

شهد حقل غرب البرلس بالبحر المتوسط، بالتعاون مع شركة كايرون، إضافة بئر جديدة رفعت معدلات الإنتاج، حيث سجلت البئر الرابعة نحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مع العمل على ربطها عبر تسهيلات شركة البرلس للغاز، ليتجاوز إجمالي إنتاج الحقل 100 مليون قدم يوميًا.

خطة توسعية مرتقبة بحفر بئر خامسة

في ضوء النتائج الإيجابية، يجري حاليًا تحديث خطة الحفر لتشمل إضافة بئر خامسة جديدة على منصة “ويب”، بما يعزز من استدامة الإنتاج وزيادته خلال الفترة المقبلة.

الصحراء الغربية تواصل تحقيق نتائج قوية

في الصحراء الغربية، حققت شركة خالدة للبترول، بالشراكة مع شركة أباتشي، نتائج إيجابية من خلال حفر 3 آبار جديدة بإنتاج إجمالي يبلغ نحو 70 مليون قدم مكعب يوميًا، إضافة إلى 700 برميل من المتكثفات.

نجاحات استكشافية تعزز الاحتياطيات والإنتاج

شملت الأعمال بئر SHAI-2X الاستكشافية التي سجلت إنتاجًا أوليًا بنحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، إلى جانب بئر Mahroussa-N01X بشرق أبو الغراديق بإنتاج يصل إلى 25 مليون قدم مكعب يوميًا و700 برميل متكثفات.

تسريع ربط الآبار الجديدة على الإنتاج خلال أبريل

تواصل الشركات أعمال ربط الآبار الجديدة على الإنتاج تباعًا خلال شهر أبريل، مستفيدة من البنية التحتية المتاحة، فيما تم بالفعل تشغيل بئر Salam-88ST بإنتاج يُقدّر بنحو 15 مليون قدم مكعب يوميًا.

حوافز استثمارية تدفع شركات الطاقة للتوسع

تعكس هذه النتائج نجاح الحوافز الاستثمارية التي أقرتها وزارة البترول، والتي شجعت شركة أباتشي على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يدعم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.