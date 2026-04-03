نشرت النجمة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا تجمعها بصديقتيها النجمتين يسرا وليلى علوي، من حفل زفاف حفيدة عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق.

إلهام شاهين تهنئ عبدالمنعم عمارة على زفاف حفيدته

وكتبت إلهام في تعليقها على الصور " مبروك حفل زفاف علي ومنة حفيدة معالي وزير الشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة وزوجته كاميليا.. ربنا يسعدهم ويفرحكم بولادهم".

كانت إلهام شاهين حضرت قبل ساعات أيضا الحفل السنوي للتوعية بالتوحد، الذي تنظمه الجمعية المصرية للتوحد برئاسة الدكتورة داليا سليمان، وسط عدد من النجوم، بينهم: جومانا مراد، أحمد رزق، أمير شاهين، رشا مهدي.

ونشرت إلهام صورًا من الاحتفالية، وعلقت "الحفل السنوي للتوعية بالتوحد بحضور أبطال مسلسل اللون الأزرق.. مبروك صديقتي جومانا مراد على هذا الدور الإنساني الجميل ومبروك اختيارك سفيرة لمرض التوحد.. ومبروك للفنان الجميل أحمد رزق.. وبرافو للطفل الذي قام بدور حمزة مريض التوحد.. كان رائع.. نتمنى المزيد من الأعمال الهادفة التي تعالج قضايا هامة في المجتمع.. وقلوبنا مع كل عائلة فيها مريض توحد.. ربنا معاهم ويقويهم".

إلهام شاهين تغيب عن دراما رمضان 2026

وغابت إلهام شاهين عن المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2026، بعد مشاركتها العام الماضي رمضان 2025 كبطلة لمسلسل سيد الناس أمام مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد رزق، إنجي المقدم، أحمد فهيم، أحمد رزق، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

