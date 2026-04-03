الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

4 أضعاف راتبه.. الأهلي يتحرك لتأمين مصطفى شوبير قبل كأس العالم

كتب : مصراوي

02:32 م 03/04/2026

مصطفى شوبير

ينوي النادي الأهلي التحرك لتجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق كأس العالم 2026، في ظل المخاوف من تلقيه عروضًا خارجية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحصن شوبير

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "هناك اتفاق داخل النادي على تمديد عقد مصطفى شوبير قبل انطلاق كأس العالم، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل".

وأضاف: "مصطفى شوبير هو المرشح الأول لحراسة مرمى منتخب مصر في كأس العالم، بالتالي من المؤكد أنه سيلتقي عروضا من أندية أوروبية وخارجية بشكل عام، مصطفي شوبير يتقاضى حاليا حوالي 5 ملايين جنيه في الموسم وهذا رقم لا يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق وكحارس دولي".

واختتم المصدر: "لهذا سيتم ترضيته ماليا وسيتم رفع قيمة عقده 4 أضعاف ما يتقاضاه حاليا ليصيح 16 مليونا في الموسم، لم نتحدث مع الحارس حتى الآن فيما يخص التجديد لكن هذا الملف من ضمن أولوياتنا وسيتم حسمه قبل كأس العالم".

اقرأ أيضًا:

"ما قدمه لا يصدق".. سلوت يعلق على رحيل صلاح عن ليفربول

في الكلاسيكو.. قائدة برشلونة تصل للمباراة رقم 500

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مصطفى شوبير كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة