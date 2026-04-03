4 أضعاف راتبه.. الأهلي يتحرك لتأمين مصطفى شوبير قبل كأس العالم

ينوي النادي الأهلي التحرك لتجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق كأس العالم 2026، في ظل المخاوف من تلقيه عروضًا خارجية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحصن شوبير

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "هناك اتفاق داخل النادي على تمديد عقد مصطفى شوبير قبل انطلاق كأس العالم، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل".

وأضاف: "مصطفى شوبير هو المرشح الأول لحراسة مرمى منتخب مصر في كأس العالم، بالتالي من المؤكد أنه سيلتقي عروضا من أندية أوروبية وخارجية بشكل عام، مصطفي شوبير يتقاضى حاليا حوالي 5 ملايين جنيه في الموسم وهذا رقم لا يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق وكحارس دولي".

واختتم المصدر: "لهذا سيتم ترضيته ماليا وسيتم رفع قيمة عقده 4 أضعاف ما يتقاضاه حاليا ليصيح 16 مليونا في الموسم، لم نتحدث مع الحارس حتى الآن فيما يخص التجديد لكن هذا الملف من ضمن أولوياتنا وسيتم حسمه قبل كأس العالم".

اقرأ أيضًا:

