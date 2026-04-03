نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على مشروع مونوريل شرق النيل، باعتباره نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر، ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة وآمنة تتماشى مع التطورات العالمية في مجال النقل المستدام.

وبحسب بيان، يأتي المشروع في سياق طفرة كبيرة يشهدها قطاع النقل في مصر خلال السنوات الأخيرة، عبر تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الازدحام المروري، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وفي هذا الإطار، يمثل مشروع المونوريل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، حيث يتميز بكونه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، تسهم في ترشيد استهلاك الوقود، وخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وخلال الفيديو، أوضحت المهندسة سالي الطحان مدير مشروع مونوريل شرق النيل، أن المشروع يمتد بطول 56.5 كم، ويضم 22 محطة، ويمر بعدد من المناطق الحيوية، تشمل مدينة نصر، القاهرة الجديدة، والعاصمة الجديدة، مشيرةً إلى أنه من مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، ويتم تنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع، دون إشغال أي حيز على الأرض.

وأضافت "مدير المشروع" أن المشروع يتكامل مع مختلف مشروعات النقل القائمة، حيث يتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة الاستاد، كما يتكامل مع مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT" عبر محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، بما ييسر حركة تنقل المواطن.