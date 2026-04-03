نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك

كتب : هند عواد

12:50 م 03/04/2026 تعديل في 01:58 م
  • عرض 7 صورة
  
    عمر عبدالله السعيد (2)
  • عرض 7 صورة
    عمر عبدالله السعيد (1)
  • عرض 7 صورة
    عمر عبدالله السعيد (3)
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك ضد أكاديمية مارك فيش الجنوب أفريقي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يكرم أكاديمية مارك فيش الجنوب أفريقي على هامش اللقاء الودي (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يكرم أكاديمية مارك فيش الجنوب أفريقي على هامش اللقاء الودي (2)

شارك عمر نجل عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفقة فريق مواليد 2007 ضد أكاديمية مارك فيش الجنوب أفريقي.

نجل عبدالله السعيد يشارك في فريق الشباب بنادي الزمالك

ظهر نجل عبدالله السعيد في الصور الرسمية التي نشرها الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "فيسبوك"، من اللقاء الودي ضد أكاديمية مارك فيش الجنوب إفريقي.

الزمالك يفوز على أكاديمية مارك فيش الجنوب إفريقي

فاز فريق فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على أكاديمية مارك فيش نجم منتخب جنوب أفريقيا الأسبق بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الاستعدادات للمرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

وجاءت أهداف الزمالك عن طريق كل من، يوسف محمد ماسبيرو، لؤي رزق ومحمد الفقي، فيما حضر المباراة كل من تامر عبد الحميد وحازم إمام مسؤولي قطاعات الكرة بنادي الزمالك، شكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2007 بالزمالك كل من، محمد ثابت مدربًا، عبد العال فراج مدربًا مساعدًا، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، مصطفى عادل معدًا بدنيًا وسيد جاد مسئولًا للمهمات.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات

هشام يكن بعد التأهل لتصفيات أمم أفريقيا مع إريتريا: "لا أتمنى مواجهة منتخب مصر"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
جامعات ومعاهد

تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
زووم

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة