أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

شارك عمر نجل عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفقة فريق مواليد 2007 ضد أكاديمية مارك فيش الجنوب أفريقي.

نجل عبدالله السعيد يشارك في فريق الشباب بنادي الزمالك

ظهر نجل عبدالله السعيد في الصور الرسمية التي نشرها الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "فيسبوك"، من اللقاء الودي ضد أكاديمية مارك فيش الجنوب إفريقي.

الزمالك يفوز على أكاديمية مارك فيش الجنوب إفريقي

فاز فريق فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على أكاديمية مارك فيش نجم منتخب جنوب أفريقيا الأسبق بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الاستعدادات للمرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

وجاءت أهداف الزمالك عن طريق كل من، يوسف محمد ماسبيرو، لؤي رزق ومحمد الفقي، فيما حضر المباراة كل من تامر عبد الحميد وحازم إمام مسؤولي قطاعات الكرة بنادي الزمالك، شكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2007 بالزمالك كل من، محمد ثابت مدربًا، عبد العال فراج مدربًا مساعدًا، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، مصطفى عادل معدًا بدنيًا وسيد جاد مسئولًا للمهمات.

