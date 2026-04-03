تطلق كلية العلوم للبنين بالقاهرة، صباح غد السبت، المؤتمر العلمي الدولي العاشر تحت عنوان: "دور العلوم الأساسية كقاطرة للتنمية في دعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030"، وذلك تحت شعار: «تنمية وطنية يقودها العلم والمعرفة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور أحمد صوفي عميد الكلية، رئيس المؤتمر، أنه من المقرر أن يعقد المؤتمر خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2026م برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مصر ومختلف دول العالم.

وأكد الدكتور أحمد رمضان صوفي، عميد الكلية، أن المؤتمر يأتي في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة الأزهر في دعم البحث العلمي وتسخير العلوم الأساسية لخدمة قضايا التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م، ويسهم في دعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية العلوم بالقاهرة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، وهي مناسبة تعكس مسيرة علمية حافلة أسهمت خلالها الكلية في إعداد أجيال من العلماء والباحثين الذين كان لهم دور بارز في خدمة العلم والمجتمع داخل مصر وخارجها.

محاور المؤتمر

وأوضح رئيس المؤتمر أن هذا الحدث العلمي يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم الأساسية ومتطلبات التنمية الحديثة، وفتح آفاق أوسع للتعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية، إلى جانب طرح رؤى علمية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وبيَّن عميد الكلية أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور العلمية الاستراتيجية التي تعكس الدور الحيوي للعلوم الأساسية في دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، من أبرزها:

العلم والابتكار وبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، ودور البحث العلمي والابتكار في إعداد الكوادر العلمية وتطوير منظومة التعليم وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية.

العلم: القوة والضمير الإنساني، ودور التقدم العلمي في خدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في إطار القيم الإنسانية والأخلاقية.

العلوم وحماية الوطن وتعزيز الأمن القومي، من خلال توظيف العلوم والتقنيات الحديثة في دعم قدرات الرصد والتحليل والتنبؤ وتعزيز الأمن السيبراني.

العلوم الحياتية ودعم مبادرات الصحة والتنمية المجتمعية، عبر تطوير اللقاحات وتحسين جودة الغذاء والدواء والارتقاء بالخدمات الصحية.

العلوم وتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، باستخدام التقنيات الحيوية في تطوير الإنتاج الزراعي ومكافحة الآفات ودعم منظومات الغذاء الحديثة.

الكيمياء وتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، ودورها في تطوير الصناعات الدوائية والبتروكيميائية والطاقة المتجددة.

الفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب وبناء البنية الذكية، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية.

علوم الفلك والأرصاد الجوية والتنمية المستدامة، ودورها في دعم قطاعات الزراعة والمياه والتخطيط ومواجهة التغيرات المناخية.

الجيولوجيا وعلوم الأرض واستدامة الثروات الطبيعية، من خلال استكشاف الموارد الطبيعية ودعم الأمن المعدني وخدمة المشروعات القومية.

العلوم البيئية والبحرية ومواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والبيئة البحرية وتطوير حلول علمية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح عميد الكلية أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة علمية واسعة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الأساسية، بما يعزز دور جامعة الأزهر كمؤسسة علمية رائدة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل علمي واعد لمصر.

ولفت إلى أن أمانة المؤتمر تضم الدكتور أحمد رمضان صوفي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور كمال رسلان محمد ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس المؤتمر، بجانب ذلك تم اختيار الدكتور عبد الوهاب الشرقاوي عميد الكلية الأسبق وأحد أعلامها ليكون رئيسًا شرفيًّا للمؤتمر، وسيتم تكريمه علي هامش المؤتمر بحضور مشاركات واسعة من داخل مصر وخارجها.