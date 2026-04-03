على غرار غزة.. إسرائيل تُخطط لـ"منطقة عازلة" وتدمير قرى جنوب لبنان بالكامل

كتب : مصطفى الشاعر

05:02 م 03/04/2026

حرب إسرائيل على لبنان

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، عن مخطط يدرسه جيش الاحتلال لتدمير البنية التحتية المدنية في البلدات والقرى اللبنانية الواقعة ضمن نطاق 2 إلى 3 كيلومترات من الحدود، وفق نموذج رفح وخان يونس بهدف إنشاء "منطقة عازلة" خالية من السكان والمعالم.

"نموذج رفح وخان يونس" في الجنوب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، في تصريح صاعق، اليوم الجمعة، أن المنازل في القرى اللبنانية القريبة من الحدود سيتم هدمها وفقا لـ "نموذج رفح وخان يونس" في غزة.

وبرر كاتس، هذه الخطوة بزعمه أن هذه المنازل تُستخدم كـ "مواقع لحزب الله"، مشددا على أن الهدف هو إزالة التهديد عن المستوطنات الشمالية نهائيا.

توسيع العدوان.. 10 كيلومترات في العمق

بحسب مصادر عسكرية، فإن هذا المقترح ينتظر "الضوء الأخضر" من القيادة السياسية التي أبدت بالفعل ميلا لتبني خيار "التدمير الشامل".

وتأتي هذه الخطط في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله، حيث أكد مسؤول عسكري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات تتمركز حاليا في نقاط تصل إلى عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مع وجود نوايا للتقدم أكثر "لإحباط أي غزو محتمل".

كارثة إنسانية وانتهاك دولي

تأتي هذه التسريبات في ظل واقع مأساوي؛ حيث أفرغت الهجمات أكثر من 80 بلدة وقرية، وشردت ما يزيد عن 15% من سكان لبنان، مع حصيلة ضحايا تجاوزت 1300 شهيد وآلاف الجرحى.

ويحذّر مراقبون من أن تدمير البنية التحتية المدنية دون "ضرورة عسكرية واضحة" يُمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

أهداف قصيرة وطويلة الأمد

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني، أن الجيش سيتمكن خلال أيام من إعلان إنشاء "خطوط دفاعية" لمنع النيران المباشرة تجاه الشمال، موضحا أن الاستراتيجية الحالية تدمج بين هدفين الأول "قصير أمد" لإزاحة التهديدات المباشرة، والثاني "طويل أمد" يهدف لتجريد حزب الله من سلاحه تماما.

ساحة حرب مفتوحة في لبنان

يشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.

