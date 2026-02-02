هل تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي؟.. شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تدخل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لحل أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أو تقديم اللاعب تقارير طبية لإثبات مرضه.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»: "ما تردد عن تدخل حسام حسن لحل أزمة إمام عاشور أو تقديم اللاعب تقارير طبية تثبت مرضه غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "الأزمة تم إغلاقها من جانب النادي الأهلي بشكل نهائي، بعد توقيع العقوبة المقررة على اللاعب".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق توقيع عقوبة على إمام عاشور، تضمنت تغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، وإيقافه لمدة أسبوعين، وذلك بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا..