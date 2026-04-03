مدرب ريال مدريد يعلق على هتافات جماهير إسبانيا ضد منتخب مصر

علق ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على الهتافات العنصرية لجماهير بلاده ضد منتخب مصر.

هتافات عنصرية من جماهير إسبانيا

شهدت مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، هتافات عنصرية من عدد كبير من المدرجات، خلال الشوط الأول، واضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى استخدام مكبرات الصوت لمطالبتهم بالتوقف.

وتعادل منتخب مصر مع إسبانيا 0-0، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادا لكأس العالم 2026.

مدرب ريال مدريد يتحدث عن مباراة مصر

قال أربيلوا في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ومايوركا: "أعتقد أن إسبانيا ليست بلدًا عنصريًا، لو كانت كذلك، لكان لدينا مشكلة كل نهاية أسبوع وفي جميع الملاعب".

وأضاف: "يجب القضاء على أي نوع من السلوك العنصري في الملاعب وفي المجتمع، هذا أمر لن أغيره، وسأواصل الدفاع عنه والتفكير به مهما كان الشخص وأينما كان. وفي هذا الصدد أعتقد أنه كدولة، يجب على إسبانيا أن تواصل النضال للقضاء على هذا النوع من السلوكيات، لكنني أعتقد أننا بلد عظيم ومتسامح جدًا".

واختتم: "أعتقد أن ما يحدث عادة في مثل هذه الحالات هو أننا لا ينبغي أن نعمم، لكن علينا أن نواصل بنفس النضال، بنفس القوة، وأن نستمر في القضاء على هذا النوع من السلوكيات من أي ملعب ومن المجتمع الإسباني".

اقرأ أيضًا:

