مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

مدرب ريال مدريد يعلق على هتافات جماهير إسبانيا ضد منتخب مصر

كتب : هند عواد

02:52 م 03/04/2026

جمهور إسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على الهتافات العنصرية لجماهير بلاده ضد منتخب مصر.

هتافات عنصرية من جماهير إسبانيا

شهدت مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، هتافات عنصرية من عدد كبير من المدرجات، خلال الشوط الأول، واضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى استخدام مكبرات الصوت لمطالبتهم بالتوقف.

وتعادل منتخب مصر مع إسبانيا 0-0، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادا لكأس العالم 2026.

مدرب ريال مدريد يتحدث عن مباراة مصر

قال أربيلوا في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ومايوركا: "أعتقد أن إسبانيا ليست بلدًا عنصريًا، لو كانت كذلك، لكان لدينا مشكلة كل نهاية أسبوع وفي جميع الملاعب".

وأضاف: "يجب القضاء على أي نوع من السلوك العنصري في الملاعب وفي المجتمع، هذا أمر لن أغيره، وسأواصل الدفاع عنه والتفكير به مهما كان الشخص وأينما كان. وفي هذا الصدد أعتقد أنه كدولة، يجب على إسبانيا أن تواصل النضال للقضاء على هذا النوع من السلوكيات، لكنني أعتقد أننا بلد عظيم ومتسامح جدًا".

واختتم: "أعتقد أن ما يحدث عادة في مثل هذه الحالات هو أننا لا ينبغي أن نعمم، لكن علينا أن نواصل بنفس النضال، بنفس القوة، وأن نستمر في القضاء على هذا النوع من السلوكيات من أي ملعب ومن المجتمع الإسباني".

اقرأ أيضًا:

4 أضعاف راتبه.. الأهلي يتحرك لتأمين مصطفى شوبير قبل كأس العالم

"ما قدمه لا يصدق".. سلوت يعلق على رحيل صلاح عن ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد منتخب مصر منتخب إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
شئون عربية و دولية

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
زووم

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة