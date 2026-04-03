أسعار السجائر اليوم الجمعة 3 أبريل.. هل مازالت مستقرة؟

كتب : دينا خالد

01:09 م 03/04/2026

أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر المحلية والأجنبية استقرارًا في السوق المحلية، دون تسجيل أي زيادات جديدة منذ آخر زيادة أُقرت في فبراير الماضي.

وكانت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، رفعت في فبراير الماضي، أسعار 5 أنواع من السجائر المحلية بقيمة 4 جنيهات للعبوة.

كما رفعت شركة فيليب موريس، في فبراير الماضي، أسعار منتجاتها من السجائر بنحو 5 جنيهات، والتي تتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أسعار السجائر في السوق المحلي وفقا لآخر زيادة

سجل سعر سجائر Merit بأنواعها، اليوم نحو 111 جنيهًا.

سجل سعر سجائر مارلبورو أحمر اليوم، نحو 102 جنيهات.

سجل سعر مارلبورو دهبي، اليوم نحو 102 جنيهات.

وسجل سعر سجائر Marlboro Crafted نحو 79 جنيهًا.

وسجل سعر سجائر L&M بأنواعها، نحو 82 جنيهًا.

وسجل سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر سجائر مونديال "أحمر – أزرق – سيلفر" نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 48 جنيها.

أسعار السجائر اليوم سجائر كيلوباترا سجائر مارلبورو

