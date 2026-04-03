على مدار نصف قرن، بقيت ولادات حيتان العنبر من أسرار الطبيعة، حيث صعوبة ملاحظة هذه المخلوقات في محيطات شاسعة.

في يوليو 2023، رصد شين جيرو وفريق مشروع CETI، التابع لناشيونال جيوغرافيك، ولادة حوت عنبر قبالة سواحل دومينيكا، مجهزين بكاميرات وميكروفونات تحت الماء لتوثيق اللحظة النادرة.

التعاون العائلي

أظهرت اللقطات كيف تعاونت وحدة من الحيتان، تعرف باسم الوحدة "أ"، لرفع المولود الجديد إلى السطح ليتمكن من التنفس، إذ تولت الإناث الأكبر سنا والأقارب وحتى بعض الحيتان غير المرتبطة جينيا حماية العجل من المتطفلين مثل حيتان الطيار ودلافين فريزر.

التحليل العلمي

استخدم الفريق طائرات مسيرة وبرامج تعلم آلي لتحليل بيانات الفيديو، محددين أدوار كل حوت قبل الولادة وأثناءها وبعدها.

وكشفت الدراسة عن سلوكيات تعاونية معقدة، حيث ساعد غير الأقارب في حماية المولود، ما يشير إلى قدرات معرفية واجتماعية متقدمة للحيتان.

الأصوات والتواصل

لاحظ العلماء تغييرات في أصوات الحيتان، التي تشبه نقرات متتابعة، أثناء الولادة وحماية العجل، ما يعكس تواصلا معقدا قد يعزز الانتماء الاجتماعي وبناء الثقة بين أفراد المجموعة.

أهمية الاكتشاف

هذه الملاحظة توفر أول دليل كمي على مشاركة غير الأقارب في الولادة لدى الحيتان المسننة، وهو سلوك قديم يعود إلى 36 مليون سنة، كما يفتح البحث آفاقا لدراسة الشبكات الاجتماعية للحيتان وفهم كيفية تواصلها ورعايتها لصغارها.

متابعة المولود

بعد مرور عام، لوحظ أن العجل بقي حيا وبصحة جيدة، ما يؤكد فعالية هذه الاستراتيجية التعاونية في ضمان بقاء الصغار.