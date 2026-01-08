ميدو يكشف كواليس مفاجئة عن مفاوضات المدير الفني الجديد للزمالك

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعيينه مدربًا للزمالك

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن ملامح المرحلة الصعوبة التي يمر بها نادي الزمالك، في ظل تتابع الأزمات الإدارية والفنية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية أن خروج جون إدوارد المدير الرياضي للنادي للحديث عن أزمات الزمالك عبر وسائل الإعلام لم يكن قراراً موفقاً، معتبراً أن مثل هذه الملفات كان من الأفضل التعامل معها داخل جدران النادي، من أجل حفاظ على الاستقرار وعدم زيادة الضغوط.

وأشار إلى أن البيان الأخير الصادر عن جون إدوارد يعكس وجود خلاف واضح وقوي بينه وبين مجلس إدارة الزمالك، وهو ما يستدعي تحرك عاجل من المجلس لتوضيح الصورة أمام الجماهير، ووضع حد لحالة الجدل والتكهنات المتداولة.

كما فجر ميدو مفاجأة بالكشف عن وجود تواصل مع مؤمن سليمان، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.