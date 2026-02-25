إعلان

كوبا تقتل 4 أمريكيين خلال اعتراض زورق في مياهها الإقليمية

كتب : محمود الطوخي

10:40 م 25/02/2026

كوبا تقتل 4 أمريكيين خلال اعتراض زورق في مياهها ال

قالت وزارة الداخلية الكوبية، الأربعاء، إن 4 رجال كانوا على متن زورق سريع مسجل في الولايات المتحدة قُتلوا بالرصاص بعد اعتراضهم في المياه الإقليمية الكوبية.

وأوضحت الوزارة، أن ركاب القارب السريع بادروا بإطلاق النار على سفينة تابعة لخفر السواحل الكوبي فور اقترابها منهم، مما أدى لنشوب اشتباك مسلح أسفر عن مقتل الأربعة وإصابة 6 ركاب آخرين كانوا على متن الزورق ذاته، في حادثة تزيد من توتر الأوضاع الأمنية في المنطقة البحرية الفاصلة بين البلدين.

تفاصيل الحادث البحري

وقع الاشتباك المسلح بالقرب من إحدى الجزر الواقعة على الساحل الشمالي لدولة كوبا، حيث كانت القوات البحرية تنفذ دورية مراقبة وتأمين للمياه الإقليمية.

وأكدت السلطات الكوبية، أن السفينة التابعة لخفر السواحل تعرضت لهجوم مباشر من قبل ركاب الزورق الأمريكي، مما استدعى ردا فوريا للسيطرة على الموقف.

وأدى تبادل إطلاق النار إلى وقوع الضحايا والإصابات المذكورة بين الركاب، في حين لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في صفوف أفراد القوات الكوبية المشاركة في العملية.

غموض هوية الركاب

وأكدت الحكومة الكوبية، أنه لم تتضح حتى الآن هوية الأشخاص الذين كانوا يستقلون الزورق السريع المسجل في واشنطن، كما لا تزال طبيعة النشاط الذي كانت تمارسه السفينة في تلك المنطقة مجهولة.

على ضوء ذلك، أعلنت السلطات في هافانا بدء تحقيق رسمي وشامل يهدف إلى "توضيح" ملابسات الحادثة وكشف دوافع تواجد الزورق في المياه الكوبية، مشددة على التزامها بالإجراءات القانونية للوقوف على الحقائق الكاملة المحيطة بواقعة إطلاق النار وتحديد خلفيات المتورطين فيها.

