أوروبا تشدد ضوابط استيراد أحد مكونات أغذية الأطفال من الصين

بروكسل - (د ب أ)

في أعقاب فضيحة تتعلق بأغذية أطفال ملوثة، يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد ضوابط الاستيراد على زيت حمض الأراكيدونيك، وهو مكون من الصين.

واعتبارا من غد الخميس، سيتم اختبار نصف عدد شحنات زيت حمض الأراكيدونيك من الصين بحثا عن مادة السيروليد السامة، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.

وقد تسببت مادة السيروليد السامة في سحب أغذية أطفال من جميع أنحاء العالم، وفقا للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.

يذكر أن السيروليد هو سم تنتجه بكتيريا ويمكن أن يسبب الغثيان المفاجئ والقيء وآلام في المعدة بعد 30 دقيقة إلى ست ساعات من تناوله.

ووفقا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، فقد وجد أن التلوث بالسم يرجع إلى زيت حمض الأراكيدونيك من الصين، والذي تم استخدامه في عملية الإنتاج.