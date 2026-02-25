كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواءً باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي خلال النهار يميل إلى الدفء، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا ليلًا، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الطقس غدًا يشهد نشاطًا ملحوظًا للشبورة المائية، حيث تتكون في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وتؤثر على مناطق واسعة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات السلامة المرورية لتجنب الحوادث.

وتوقعت الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها إلى السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث تقارب 20% وعلى فترات متقطعة.

كما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة فرصًا لهطول أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقد تمتد هذه الأمطار بشكل متقطع إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية.

وتوقعت الأرصاد نشاطًا في حركة الرياح على فترات متقطعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

وحذرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3 أمتار، وهو ما قد يؤثر على حركة السفن والأنشطة البحرية.