لدواعٍ أمنية.. الخطوط الجوية الهولندية تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل

كتب : محمود الطوخي

10:39 م 25/02/2026

الخطوط الجوية الملكية الهولندية

كتب- محمود الطوخي

أعلنت الخطوط الجوية الهولندية مساء الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل بشكل مؤقت، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ولم تحدد الشركة موعدا لاستئناف نشاطها الجوي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية، وتحديدا عقب الأنباء المتداولة حول احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على إيران خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه لم يعد من الممكن حاليا الاستمرار في تسيير الرحلات المنتظمة على خط "أمستردام-تل أبيب"، مؤكدة أنها تواصل مراجعة وتعديل شبكة وجهاتها العالمية بما يتناسب مع متطلبات السوق والاعتبارات التشغيلية الطارئة.

وشددت على أن تشغيل الرحلات إلى إسرائيل في هذه المرحلة لا يعد أمرا ممكنا من الناحية التجارية أو الفنية بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الراهنة.

