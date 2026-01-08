مدرب كل 80 يوم.. تغييرات فنية تضرب الزمالك في عهد حسين لبيب

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعيينه مدربًا للزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليصبح عاشر مدرب يتولى قيادة الفريق خلال مجلس الإدارة الحالي.

وفاز مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب وقائمته في الانتخابات يوم 21 أكتوبر 2023، أي قبل عامين (810 أيام)، بمتوسط مدرب كل 81 يومًا.

وخلال تلك الفترة، تعاقد الزمالك مع 10 مدربين مختلفين، بداية من كارلوس أوسوريو، الذي رحل بعد نحو 10 أيام من فوز المجلس الحالي، وحتى معتمد جمال الذي يتولى المهمة حاليًا بشكل مؤقت.

1- كارلوس أوسوريو: من 10 أبريل 2023 حتى 5 نوفمبر 2023

2- معتمد جمال: من 5 نوفمبر 2023 حتى 3 فبراير 2024

3- جوزيه جوميز: من 1 فبراير 2024 حتى 11 ديسمبر 2024

4- أحمد مجدي: من 12 ديسمبر 2024 حتى 16 ديسمبر 2024

5- كريستيان جروس: من 16 ديسمبر 2024 إلى 13 فبراير 2025

6- جوزيه بيسيرو: من 14 فبراير 2025 إلى 7 مايو 2025

7- أيمن الرمادي: من 7 مايو 2025 إلى 14 يونيو 2025

8- يانيك فيريرا: من 4 يوليو 2025 إلى 1 نوفمبر 2025

9- أحمد عبد الرؤوف: من 1 نوفمبر 2025 إلى 30 ديسمبر 2025

10- معتمد جمال: من 7 يناير 2025 حتى الآن

اقرأ أيضًا:

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم أفريقيا

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2026/1/7/2921142

روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف



